شكرا لقرائتكم خبر عن هدف برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة غريمه التاريخي ريال مدريد، في إطار كلاسيكو الأرض، حيث المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا، والمقرر لها 26 أكتوبر المقبل.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، أن هدف برشلونة الأول خلال الفترة الحالية هو أن يصل الفريق إلى الكلاسيكو ضد ريال مدريد بدون أي إصابات.

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وتابعت الصحيفة الإسبنية، أنه في الوقت الحالي هناك لاعبان مصابان فقط وهما صامويل أومتيتي و جونيور فيربو، والذين يتوقع حصولهما على التصريح الطبي بعد التوقف الدولي.

وعلى صعيد أخر فقد تفوق برشلونة على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، ليلاحق ريال مدريد في صراع تصدر جدول ترتيب البطولة .

حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .