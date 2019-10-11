شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انضمام إريكسن إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل

يضع نادي ريال مدريد الرتوش الأخيرة لضم النجم الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الفترة المقبلة .

ريال مدريد يؤجل تعاقده مع إريكسن

وأشارت قناة كواترو الإسبانية، أن ريال مدريد لا يخطط للتوقيع مع كريستيان إريكسن خلال الميركاتو الشتوي القادم.

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وتابعت القناة الإسبانية، أن النادي الملكي يرغب في ضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري، وأن هناك قرار تم اتخاذه من قبل إدارة الفريق بعدما انهاء الصفقة في الميركاتو الشتوي.

بوجبا يؤجل موعد انضمام إريكسن إلى ريال مدريد

وأنهت، أن الفرنسي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد هو السبب الأول في عدم انهاء ريال مدريد تعاقده مع إريكسن، حيث أن تمسك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للبلانكوس بضم مواطنه بوجبا، هو من يعرقل ظهور نجم توتنهام بقميص ريال مدريد .