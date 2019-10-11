شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستهدف ضم نجم الدوري الألماني والان مع التفاصيل

يستهدف نادي برشلونة الحصول على خدمات نجم الدوري الألماني خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن نادي برشلونة ليس لديه شك في موهبة كاي هافرتز لاعب بايرن ليفركوزن ونجم الدوري الألماني المتألق مؤخرًا .

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن إدارة البرسا تعتبر نجم الدوري الألماني هو الأفضل في البوندسليجا مؤخرًا، حيث تسائل مسؤولو برشلونة حول القيمة المادية للتعاقد مع اللاعب.

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وكشف الصحيفة المذكورة أعلاه، أن رد إدارة النادي الألماني جاء برفض رحيله خلال الميركاتو الشتوي القادم، إلا أن سعر سيتجاوز حاجز 70 مليون يورو .

برشلونة يقسو على إشبيلية ويطارد ريال مدريد

وعلى صعيد أخر فقد تفوق برشلونة على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، ليلاحق ريال مدريد في صراع تصدر جدول ترتيب البطولة .

حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .