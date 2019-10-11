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الهلال يكشف عن موعد عودة نجمه الكوري

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كشف الحساب الرسمي لنادي الهلال عن موعد عودة مدافعه الكوري هيون سو حيث يستضيف الهلال نظيره ضمك، مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر المقبل، على ملعب “محيط الرعب

وأكد الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر موقع التواصل الإجتماعي”تويتر”، أنه من المنتظر أن يلتحق الكوري جانج هيون سو، بتدريبات فريق “الزعيم” يوم غداً السبت.

وأوضح الحساب الرسمي، أن الجهاز الفني لفريق الهلال بقيادة مدربه الروماني رازفان لوشيسكو، قد منح المدافع الكوري إجازة لمدة يومين إضافيين من أجل إنهاء ارتبطاته.

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