يورجن كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج المدرب الألماني يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر بعدما قاد فريقه للفوز فى كافة المباريات خلال الشهر . وتفوق كلوب في سباق الفوز بالجائزة على كل من إيدي هوي (بورنموث) وفرانك لامبارد (تشيلسي) وبريندان رودجرز (ليستر سيتي).

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