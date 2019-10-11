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الأهلي راحة من التدريبات اليوم

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمة منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز.

يذكر ان الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب وذلك بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة واسوان مؤخرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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