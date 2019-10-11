إريكسن يصدم توتنهام بسبب ريال مدريد

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الجمعة 11 أكتوبر 2019
انتشرت الكثير من التقارير الصحفية عن رغبة النجم الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الرحيل عن فريقه خلال الميركاتو الشتوي القادم .
وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية، أن إريكسن هو من يرغب في الرحيل عن توتنهام في أسرع فرصة ممكن لارتداء قميص ريال مدريد .
وتابعت الصحيفة الإسبانية، أن تلك القصة قد حدثت مع النجم البلجيكي إيدين هازارد بعدما أصر على عدم تجديد تعاقده مع تشيلسي، وهو ما أجبر البلوز على الموافقة على رغبة اللاعب بالرحيل من أجل تجنب مغادرته مجانًا.
وأشارت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن قضية إريكسن مختلفة بعض الشئ حيث يبدو أنه أنتصر على إدارة ناديه وأن مغدارته أصبحت حتمية بدون أن يستفيد ناديه بأي أموال جراء انتقاله إلى ريال مدريد .
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