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الجمعة 11 أكتوبر 2019
يستعد فريق برشلونة الإسباني لاستضافة غريمه التاريخي ريال مدريد، في إطار كلاسيكو الأرض، حيث المباراة التي ستقام على ملعب كامب نو، في إطار قمة منافسات الجولة العاشرة من الليجا، والمقرر لها 26 أكتوبر المقبل
وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن رونالد أوراخو مدافع برشلونة سيغيب عن مواجهة إيبار المقبلة، في إطار الجولة التاسعة من الليجا، وذلك بعدما تعرض للطرد خلال المباراة الأخيرة ضد إشبيلية.
وتابعت الصحيفة المقربة من برشلونة، أنه وفقًا لقانون العقوبات الخاص بلوائح الاتحاد الإسباني، فإنه سيغيب عن مباراتين دفعة واحدة رفقة الفريق الرديف للبارسا .
وأشارات، أنه سيكون حاضرًا في المواجهة التي تليها ضد الغريم التاريخي ريال مدريد، في الكلاسيكو، الذي سيقام على ملعب كامب نو .
وعلى صعيد أخر فقد تفوق برشلونة على نظيره إشبيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، في إطار الجولة الثامنة من الليجا، ليلاحق ريال مدريد في صراع تصدر جدول ترتيب البطولة .
حيث وصل البرسا إلى النقطة 16 محتلًا وصافة الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التاريخي ريال مدريد المتصدر برصيد 18 نقطة .
كانت هذه تفاصيل خبر بشرى سارة لـ برشلونة قبل مباراة الكلاسيكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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