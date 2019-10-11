الجمعة 11 أكتوبر 2019 يسعى منتخب انجلترا لحسم تأهله إلى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020" عندما يحل ضيفاً على التشيك في التاسعة إلا ربع مساء الجمعة، بملعب "إدين أرينا"، بمدينة "براج" التشيكية، ضمن منافسات المجموعة الاولى بالتصفيات.

ويحتاج منتخب انجلترا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى بطولة كأس الامم الأوروبية "يورو 2020"، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الاولى برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، بينما يحتل منتخب التشيك المركز الثاني برصيد 9 نقاط من خمس مباريات ويتطلع لإستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حصد النقاط الثلاث وتقاسم صدارة المجموعة مع منتخب إنجلترا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنجلترا في مواجهة قوية اليوم أمام التشيك لحسم تأهله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.