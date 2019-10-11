شكرا لقرائتكم برنامج علاجى خاص لمحمود عبدالعزيز فى الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فرض الجهاز الطبى لفريق الزمالك، برنامج علاجي خاص لمحمود عبد العزيز زيزو لاعب وسط الفريق، الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، من أجل تأديته فى المنزل.

ويخوض محمود عبد العزيز برنامج التأهيل خلال تواجده فى المنزل بالوقت الحالى، ولحين استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى خوفًا من تفاقم الإصابة.

وتعرض زيزو للإصابة بالصليبى أثناء مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.