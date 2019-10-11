برنامج علاجى خاص لمحمود عبدالعزيز فى الزمالك...

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ويخوض محمود عبد العزيز برنامج التأهيل خلال تواجده فى المنزل بالوقت الحالى، ولحين استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى خوفًا من تفاقم الإصابة.
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