فرمانات داخل إنبي.. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة إنبي برئاسة زكريا السيد، اعتماد تشكيل لجنة الكرة بجانب اتخاد مجموعة من القرارات الخاصة باللجان المختلفة.

وجاءت قرارات مجلس إنبي كالتالي: تفويض رئيس النادي زكريا السيد بالاشراف علي الكرة وتفعيل لجنة الكره بعضوية مصطفي الأمير وعبد الناصر محمد وإمام محمدين وخالد متولي. إسناد مهمة الإشراف علي قطاع الناشئين والبراعم لعضوي المجلس مصطفي النادي و محمد غرابة. Advertisements إسناد مهمة الإشراف علي اللجنة الإعلامية والموقع الإلكتروني لعصام زيدان عضو مجلس إدارة النادي مع تعيين شريف أبو الغيط رئيسا للجنة التسويق. مهمة الإشراف علي تنس الطاولة لأحمد نبيل و عمرو ماجد للكرة الخماسية، علي أن تستكمل باقي التكليفات عن الأنشطة الأخري و مقر النادي بالاجتماع القادم.

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