عبدالحفيظ يجرى اتصالا هاتفيا بلاعبى المنتخب الأولمبى.. اعرف التفاصيل...

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جدة - عمرو شويل أجرى مدير الكرة بالأهلي سيد عبدالحفيظ اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا اليوم في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي لخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي تنظمها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو. وحرص مدير الكرة بالأهلي علي تحفيز اللاعبين وتدعيمهم قبل مواجهة جنوب إفريقيا الودية اليوم. Advertisements ويضم المنتخب الأولمبي بين صفوفه من لاعبي الأهلي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفي شوبير. جاء اتصال عبد الحفيظ بعد غياب الرباعى عن احتفالية تسليم درع الدورى الممتاز الذى فاز به المارد الأحمر فى الموسم الماضي بسبب ارتباطهم مع المنتخب الاوليمبي بودية جنوب أفريقيا التى ستقام مساء اليوم باستاد الإسماعيلة

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