برنامج تأهيلى لثلاثى الأهلى استعدادا للزمالك...

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ويسعي توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية لتجهيز الثلاثي وذلك بناء علي التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاجه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
يذكر ان مروان محسن مهاجم الفريق اجري جراحة في وجهه خلال الفترة الماضية بعد إصابته في مباراة سموحة الافتتاحية بمشوار مسابقة الدوري في الوقت الذي يعاني فيه محمود متولي مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي كما يعاني عمرو السولية من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل تلك التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري قبل توقفه.
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