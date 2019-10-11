شكرا لقرائتكم فايلر يدرس مجموعة الأهلى فى افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على طلب تقارير فنية شاملة عن منافسي الاهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا من جهازه المعاون

وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

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وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية و الرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.

ويبدأ الاهلي منافسات دور المجموعات أمام النجم الساحلى بتونس أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل ثم يلعب مع الهلال السودانى بمصر أحد يومي 6 أو 7 ديسمبر ثم يخرج لمواجهة بلاتينيوم الزيمبابوى أحد يومي 27 أو 28 ديسمبر قبل أن يستضيف بطل زيمبابوى بمصر أحد يومي 14 أو 15 فبراير ثم يستضيف النجم الساحلى أحد يومي 21 أو 22 فبراير ويختتم المارد الأحمر منافسات دور المجموعات أمام الهلال بالسودان أحد يومي 6 أو 7 مارس.