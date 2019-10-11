شكرا لقرائتكم فايلر يدرس مجموعة الأهلى فى افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.
وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية و الرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.
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