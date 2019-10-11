شكرا لقرائتكم كواليس حرب الزمالك الخفية مع محمود كهربا بسبب الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الزمالك خطوات فعلية في طريقه لإفساد صفقة انتقال لاعبه السابق محمود كهربا إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بعد الأنباء التي ترددت عن عقد مسئولي القلعة الحمراء جلسة مع اللاعب فور وصوله من البرتغال، وتوقيع عقود الانضمام للأهلي بدءا من يناير المقبل.

جاءت خطوات الزمالك التي من شأنها إفساد مخطط الأهلي في ضم لاعب الفريق الأبيض السابق بالتواصل مع وكيل أعمال كهربا وتحذيره من مغبة ما أقدم عليه اللاعب، وأن الزمالك لن يقف مكتوفي الأيدي أمام تحركات اللاعب نحو الانضمام للغريم التقليدي.

ومن ضمن الخطوات التي سلكها مسئولو الزمالك في طريقهم لمنع انتقال كهربا إلى الأهلي، مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستعجال إيقاف اللاعب أو على الأقل استصدار عقوبة بشأن هروبه إلى أفيس البرتغالي، ليكون محطته قبل العودة إلى مصر من بوابة الأهلي.

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كما يبذل مسئولو الزمالك محالات لإقناع فيفا بتوقيع عقوبات مغلظة على كهربا، على هروبه عن ناديه مطلع الموسم الجاري، ورفضه الالتزام بالعقد المبرم بين الطرفين، لاسيما وأن اللاعب رحل بدون موافقة ناديه، أو احترام العقد الساري بين الطرفين.

ويرفض مسئولو الزمالك فكرة انتقال كهربا إلى الغريم التقليدي الزمالك ، ويرون أن أصحاب حق في اللاعب ويرفضون مبدأ انتقاله إلى القلعة الحمراء.