شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتحدث عن مساعدة محمد صىلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مؤمن زكريا صانع ألعاب النادى الأهلى فى تصريحات تليفزيونية، الدور الذى قام به محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى فى رحلة علاجه .

وأضاف مؤمن: "محمد صلاح دائم الاتصال بيا هاتفياً للاطمئنان على صحتى، وقالى لو محتاج تسافر أسبانيا أو أمريكا أو المانيا أو أى مكان عايز أطباء لمتابعة حالتك قولى وأنا هتصرف".

ويضيف مؤمن زكريا: "بشكر محمد صلاح على وقوفه معايا، وبشكر جماهير مصر كلها على دعمى فى المحنة، ومتأكد أن كل اللى ربنا بيجيبه خير وهرجع أحسن من الأول إن شاء الله ".

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن النادى ينتظر حالياً تقرير الطبيب الألمانى الذى خضع مؤمن زكريا لاعب الأهلى لفحوصات طبية تحت إشرافه، من أجل تحديد مدة وطريقة العلاج من الإصابة العصبية والنفسية التى تعرض لها مؤخرًا.

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وأبلغ مسئولو الأهلى مؤمن زكريا بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، وحصل اللاعب على جزء من مستحقاته، كما سبق وحصل على مصاريف السفر إلى ألمانيا للخضوع للفحوصات والأشعة.

وأوضح عبد الحفيظ أن زكريا حضر أكثر من مرة للنادى وتحدثنا معه بشأن رحلته العلاجية إلى ألمانيا التى استمرت عدة أيام، موضحاً أن المستشفى الألمانى التى أجرى فيها زكريا الفحوصات والأشعة ستُرسل تقريراً للأهلى من أجل شرح حالة اللاعب وتحديد البرنامج العلاجى الذى سيؤديه اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زكريا أن الأهلى يقف دائماً مع زكريا ويسانده بكل قوة فى هذه الأزمة الصحية حتى يعود اللاعب للملاعب بشكل جيد كما عهدناه من قبل.