شكرا لقرائتكم فايلر يتساءل عن السفر لتونس وزيمباوي والسودان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تساءل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن عدة أمور خاصة برحلات الفريق المُرتقبة إلى تونس وزيمبابوي والسودان، لخوض مباريات فيها ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أبرزها عدد ساعات السفر والأجواء في هذه الدول وغيرها من الأمور المتعلقة بالرحلة، حيث يحاول جمع أكبر قدر من المعلومات عن الرحلات للسودان وتونس وزيمبابوي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن وقوع الاهلي في المجموعة الثانية بجوار كلاً من النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

ورغم أن المدرب السويسري أكد أنه لا يفكر في بطولة أفريقيا حالياً وأن كل تركيزه مُتصب حالياً على بطولة الدوري التى سيلعب خلالها مع الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، إلا أن المدير الفني كان حريص على جمع أكبر عدد من المعلومات بشأن الأجواء في الدول التى سيلعب فيها الاهلي بدور المجموعات بعيداً عن الأمور الفنية التى سيتم التفكير فيها ودراستها وقتها.

ويبدأ الأهلي منافسات دور المجموعات أمام النجم الساحلى بتونس أحد يومي 29 أو 30 نوفمبر المقبل.