شكرا لقرائتكم تعرف على مواعيد مباريات الإسماعيلى فى شهر أكتوبر الحالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قامت الصفحة الرسمية للنادى الاسماعيلى عبر تويتر، بنشر مواعيد مباريات الدراويش فى شهر أكتوبر الحالى.

ويستهل الإسماعيلى مبارياته أمام حرس الحدود، المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام.

وكان الإسماعيلى قد نجح فى الفوز على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

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وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.