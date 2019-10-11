شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على بطولة العالم لرواد السلاح الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل مساء اليوم الجمعة الستار على فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وتقام اليوم منافسات فرق سلاح الشيش رجال وسيدات ويعقبها حفل توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.

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من جانب آخر أقام اتحاد السلاح حفل عشاء للوفود المشاركة على هامش البطولة، واستمتع الحضور بفقرات الفن المصرى، خاصة عرض التنورة وأشادو بالتنظيم والإقامة، لاسيما أن البطولة تقام خارج أوربا لأول مرة.

وأجمع الحضور من الوفود الأجنبية على أن تلك البطولة تاريخية بكل المقاييس وهى الأفضل بين كل بطولات الرواد التى أقيمت حتى الآن.