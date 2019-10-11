شكرا لقرائتكم خبر عن إسدال الستار على بطولة العالم لرواد السلاح الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسدل مساء اليوم الجمعة الستار على فعاليات بطولة العالم لرواد السلاح المقامة حاليا بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.
وتقام اليوم منافسات فرق سلاح الشيش رجال وسيدات ويعقبها حفل توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.
من جانب آخر أقام اتحاد السلاح حفل عشاء للوفود المشاركة على هامش البطولة، واستمتع الحضور بفقرات الفن المصرى، خاصة عرض التنورة وأشادو بالتنظيم والإقامة، لاسيما أن البطولة تقام خارج أوربا لأول مرة.
وأجمع الحضور من الوفود الأجنبية على أن تلك البطولة تاريخية بكل المقاييس وهى الأفضل بين كل بطولات الرواد التى أقيمت حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر إسدال الستار على بطولة العالم لرواد السلاح الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.