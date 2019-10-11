شكرا لقرائتكم خبر عن هايدى تيمور تفوز بالمركز الأول فى بطولة كأس أفريقيا للترايثلون بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت هايدى تيمور، لاعبه المنتخب الوطنى للترايثلون تحت 19 سنة، بالمركز الأول فى بطولة كأس أفريقيا للترايثلون المقامة بمدينة الأقصر اليوم الجمعة.

وانطلقت سباقات الركض، منذ قليل، ضمن فعاليات البطولة العربية والأفريقية للداوثلون بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، بمشاركة حوالى 400 شاب وفتاة، والتى ينظمها الاتحاد المصرى للترايثلون برئاسة اللواء أحمد ناصر.

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وانطلقت السباقات رسمياً من ساحة معبد الكرنك، تحت إشراف اللواء محمود سيد حسين كامل مدير عام الاتحاد الثلاثى للترايثلون.



