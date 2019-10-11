شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تطورات علاج الثلاثى المصاب.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالأهلي، برنامجاً تأهيلياً لثلاثى الفريق المصاب وهم عمرو السولية ومحمود متولى ومروان محسن من أجل البدء فى تنفيذه بشكل تدريجى بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التى ينفذها الثلاثى فى الوقت الحالى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.

ويسعى بينكيل لتجهيز الثلاثى بناءً على التقارير الطبية التى تسلمها من الجهاز الطبى بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمنى الذى يحتاجه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل، تام من أجل الدخول فى التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجى.

يذكر أن مروان محسن مهاجم الفريق أجرى جراحة فى وجهه خلال الفترة الماضية بعد إصابته فى مباراة سموحة الافتتاحية بمشوار مسابقة الدورى فى الوقت الذى يعانى فيه محمود متولى مدافع الفريق من الإصابة فى العضلة الخلفية تلك التى تعرض لها فى مباراة الزمالك فى السوبر المحلى، كما يعانى عمرو السولية من الإصابة فى الرباط الخارجى بالكاحل تلك التى تعرض لها فى مباراة أسوان الأخيرة فى الدورى قبل توقفه.