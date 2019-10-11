شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد برنامج علاج زيزو فى المنزل قبل السفر إلى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الجهاز الطبى لفريق الزمالك على تحديد برنامجا علاجيا خاصا لمحمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق، الذى تعرض للإصابة بقطع فى الرباط الصليبى لتأديته فى المنزل. Advertisements ويخوض محمود عبد العزيز برنامج التأهيل خلال تواجده فى المنزل بالوقت الحالى، ولحين استخراج تأشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى خوفًا من تفاقم الإصابة. وتعرض زيزو للإصابة بالصليبى أثناء مواجهة مصر المقاصة فى الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يحدد برنامج علاج زيزو فى المنزل قبل السفر إلى ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.