إنبى يعتمد تشكيل لجنة الكرة ويعين مشرفين على اللجان المختلفة بالنادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة إنبي، برئاسة زكريا السيد، فى أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب توليه المسئولية خلفا لعلاء خشب بعد بلوغه سن المعاش، اعتماد تشكيل لجنة الكرة، بجانب اتخاد مجموعة من القرارات الخاصة باللجان المختلفة. وجاءت قرارات مجلس إنبي كالتالي: تفويض رئيس النادي زكريا السيد بالإشراف على الكرة وتفعيل لجنة الكره بعضوية مصطفي الأمير وعبد الناصر محمد وإمام محمدين وخالد متولي. Advertisements إسناد مهمة الإشراف علي قطاع الناشئين والبراعم لعضوي المجلس مصطفي النادي و محمد غرابة. إسناد مهمة الإشراف علي اللجنة الإعلامية والموقع الإلكتروني لعصام زيدان عضو مجلس إدارة النادي مع تعيين شريف أبو الغيط رئيسا للجنة التسويق. مهمة الإشراف علي تنس الطاولة لأحمد نبيل و عمرو ماجد للكرة الخماسية، علي أن تستكمل باقي التكليفات عن الأنشطة الأخري و مقر النادي بالاجتماع القادم.

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