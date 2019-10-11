شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على رباعى المنتخب الأولمبى قبل ودية جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، اتصالا هاتفيا بلاعبى الفريق المتواجدين فى معسكر المنتخب الأولمبى، الذى يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب أفريقيا اليوم فى إطار استعدادات منتخبنا الأولمبى لخوض بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 23 سنة التى تنظمها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويضم المنتخب الأولمبى بين صفوفه من لاعبى الأهلى الرباعى "رمضان صبحى وصلاح محسن وعمار حمدى ومصطفى شوبير".

وحرص مدير الكرة بالأهلى على تحفيز اللاعبين وتدعيمهم قبل مواجهة جنوب إفريقيا الودية اليوم.

جاء اتصال عبد الحفيظ بعد غياب الرباعى عن احتفالية تسليم درع الدورى الممتاز الذى فاز به المارد الأحمر فى الموسم الماضى بسبب ارتباطهم مع المنتخب الاوليمبى بودية جنوب أفريقيا التى ستقام مساء اليوم باستاد الإسماعيلية.