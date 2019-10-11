سوبر كورة يستعرض بصمات الأجانب فى الدوري المصري بعد 3 جولات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر الأهلى جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 9 نقاط، مُحققًا العلامة الكاملة بعد انتهاء منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2019-2019، فيما جاء كل من بيراميدز والمقاولون العرب والزمالك فى المراكز الثانى والثالث والرابع على التوالي بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، مع فارق الأهداف لكل منهم.

وسجل اللاعبون الأجانب ظهورًا ملحوظًا فى الأسابيع الأولى من المسابقة، سواء على من جانب اللاعبين الذين استعادوا مستواهم هذا الموسم، فيما أثار البعض الآخر الجدل بعد تراجع أداؤهم عن الموسم الماضى.

ونستعرض أبرز ما قدمه اللاعبون الأجانب بعد انتهاء الجولات الثلاثة الأولى من مسابقة الدورى المصرى، وقبل بدء التوقف الحالى بسبب إقامة معسكر المنتخب الوطنى، الذى سيُختتم بإقامة مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا يوم 14 أكتوبر الجارى.

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