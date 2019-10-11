شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقدم موعد مران الأحد بسبب ودية المنتخب الأوليمبى مع "الأولاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى، بقيادة ميودراج، تقديم موعد مران الدراويش الأحد المقبل ليقام فى الثالثة عصراً بدلا من الرابعة والنصف، بسبب احتضان استاد الإسماعيلية مباراة المنتخب الأوليمبى مع نظيره الجنوب الأفريقى والمحدد لها الخامسة عصر الأحد، وذلك بعد الخطاب الرسمى الذى تلقته مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من قبل اتحاد الكرة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الثامنة مساء الجمعة 18 أكتوبر على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى العام

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وفاز الإسماعيلى على الجونة بهدف دون رد ثم سقط أمام المصرى البورسعيدى بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يعود ويفوز على وادى دجلة بمسابقة الدورى هدف الإسماعيلى جاء بأقدام الناميبى بنسون شيلونجو فى الدقيقة سبعين بعد صناعة مميزة من الوافد الجديد محمد حمدى زكى واللذان شاركا من مقاعد البدلاء.

وأسفرت قرعة دور الـ16 فى بطولة كأس محمد السادس للأندية "البطولة العربية" عن وقوع الإسماعيلى فى مواجهة الجزيرة الإماراتى، على أن تقام مباراة الذهاب فى استاد الإسماعيلية والعودة بملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.

ويستعد شباب الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.