شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. جماهير الأهلي تنتظر استنساخ مانويل جوزيه بـ"فايلر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ رحيل البرتغالي مانويل جوزيه عن النادى الأهلى عام 2012 وتبحث الجماهير الحمراء عن خليفة للأسطورة البرتغالى لقيادة القلعة الحمراء والاستحواذ على جميع البطولات التى يشارك بها، حيث ظلت مجالس الإدارات المتتابعة على النادى تبحث عن بديل كفء لملء الفراغ الذى تركه المدير الفنى البرتغالى الذى أصبح معشوق الجماهير الحمراء فى مصر.

رحل مانويل جوزيه ورحلت معه البسمة عن وجوه جماهير النادى الأهلى، وظلت الجماهير تسعد عندما تحصد بطولة وحيدة على الأكثر فى الموسم من جميع البطولات التى يشارك بها، سواء دورى أو كأس أو البطولة الكونفدرالية أو دورى أبطال أفريقيا أو بطولة السوبر المصرى .

ومنذ رحيل مانويل جوزيه تعاقب على تدريب الأهلى 5 مدربين أجانب لم ينجح أى منهم فى التتويج بدورى أبطال أفريقيا وهى البطولة المحببة لجماهير القلعة الحمراء، والتى يتربع الأهلى على قائمة أكثر الأندية الأفريقية تتويجاً برصيد 8 بطولات، حيث تولى البرتغالى جوزيه بيسيرو، الفرنسى باتريس كارتيرون، والهولندى مارتن يول، والإسبانى خوان جاريدو، والأوروجويانى مارتن لاسارتى، لذا تعقد الجماهير الحمراء آمالا كبيرة على السويسرى رينيه فايلر لحصد تلك البطولة واستنساخ تجربة جوزيه جديد .

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