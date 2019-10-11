كلوب مدرب الشهر في بريميرليج للمرة الثانية على التوالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

واصل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول والمتوج مؤخرًا بجائزة "ذا بيست" التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم لأفضل مدرب في العالم تألقه، وتُوج بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي.

وأعلنت الموقع الرسمي لبريميرليج عن تتويج كلوب بجائزة مدرب شهر سبتمبر، بعد فوزه بجائزة مدرب شهر أغسطس، وذلك عقب تألقه على مقعد القيادة الفنية لفريقه الشهر الماضي، حيث حقق نسبة نجاح 100% بعد فوز ليفربول بثلاث مباريات خاضها أمام نيوكاسل، تشيلسي وشيفيلد يونايتد.

Advertisements

وتفوق على كلوب في المنافسة على جائزة أفضل مدير فني بشهر سبتمبر في بريميرليج على كل من إيدي هاو المدير الفني لفريق بورنموث، فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي وبراندن روجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي.

ويعد التتويج بجائزة مدرب الشهر في بريميرليج هو الخامس للمدير الفني الألماني منذ قيادته ليفربول، حيث نال الجائزة في شهور سبتمبر 2016، ديسمبر 2018 ومارس 2019 قبل جائزتي الشهرين الأخيرين.

ويقدم ليفربول الانطلاقة الأفضل طوال تاريخه في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتصر في 8 مباريات متتالية، ليحلق وحيدًا في صدارة جدول ترتيب بريميرليج، برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام مانشستر سيتي أقرب ملاحقيه.