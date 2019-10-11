"اختيار توافقي" .. كواليس ضم مرعي لجهاز الزمالك بعد اجتماع مرتضي وميتشو في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إجراء تعديل محدود في الجهاز الفني للفريق الأول الذي يقوده الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" .

وقال رئيس الزمالك إنه قرر ضم عصام مرعي للجهاز في منصب المدرب العام ليحل بدلاً من أيمن عبد العزيز.

وأفاد مراسل الخليج 365 إن مرتضي اجتمع بميتشو بمكتب الأول في الدقي لبحث إجراء تعديل في الجهاز الفني وهو ما وافق عليه الصربي.

وعرض مرتضى منصور قائمة من اختياره ومكونة من ثلاثة اسماء وجاء مرعي فى الترتيب الأخير.

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ووقع اختيار ميتشو على مرعي وهو ما وافق عليه رئيس الزمالك ليتم الاستقرار على اعادة أيمن عبد العزيز لقطاع الناشئين بالنادي وإعلان تكليف مرعي بالمهمة عبر مداخلة تيلفزيونية .

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب إدارة القلعة البيضاء على إجراء تغيير في الجهاز الفني للزمالك بعد التعادل أمام نادي مصر.

وفقد الزمالك مساء الأحد الماضي نقطتين في مشواره بمسابقة الدوري بعدما فرض عليه الصاعد حديثًا نادي مصر التعادل بهدف لكل جانب في مباراة أقيمت على ملعب "السلام".

الزمالك أصبح متساويًا في النقاط مع بيراميدز والمقاولون العرب برصيد سبع نقاط، وبفارق نقطيتن عن الأهلي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة.

ويستعد الزمالك حاليًا من أجل ملاقاة غريمه التقليدي الأهلي يوم 19 من الشهر الجاري في قمة مباريات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري.