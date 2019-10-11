قائد المنتخب التاريخي يضع شرطاً لمنح صلاح الشارة في وجود القدامى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وضع أحمد حسن، قائد منتخب مصر الأسبق،شرطاً لمنح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، شارة قيادة الفراعنة.

وعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، اجتماعا الإثنين الماضي، لتعديل نظام منح شارة القيادة بالمنتخب من نظام الأقدمية ومنحها إلى نجم ليفربول.

وقال الصقر المصري فى تصريحات تيلفزيونية إنه لا يمانع منح صلاح شارة القيادة بشرط ترضية اللاعبين الأقدم من صلاح حتى لا تحدث فجوة بين اللاعبين.

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البدري كان قد أعلن عن عدم تواجد صلاح في مباراة بتسوانا والتي ستقام وديًا يوم الإثنين المقبل على ملعب ستاد القاهرة، قبل خوض أول مواجهة رسمية مع البدري يوم 11 نوفمبر أمام كينيا في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس أمم الإفريقية 2021.

وأضاف عميد لاعبي العالم الذي قاد منتخب مصر للتتويج بثلاث بطولات أفريقية متتالية" ترضية القدامى لايشمل أحمد فتحي الذي أعتقد أنه فى حالة وجوده عقب المعسكر الحالي فهو الأحق بالشارة".

وأنهى " لا أعتقد أن صلاح نفسه سيقبل ارتداء الشارة في وجود فتحي".

يذكر أن أحمد المحمدي كان قائدًا للمنتخب المصري، خلال كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يونيو الماضي فيما تشمل قائمة الأقدم من صلاح والذين ضمهم البدري للمعسكر الحالي كلاً من " أحمد فتحي وعبد الله السعيد وأحمد حجازي ومحمد النني".