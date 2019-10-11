أوباميانج لاعب الشهر في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حصد الدولي الجابوني بيير إمريك أوباميانج مهاجم آرسنال جائزة لاعب شهر سبتمبر "EA SPORTS Player of the Month" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أوباميانج سجل في جميع المباريات التي خاضها خلال هذا الشهر في بريميرليج، ليدون خمسة أهداف خلال أربع مواجهات، ليساهم في سلسلة لا هزيمة للجانرز.

ويملك أوباميانج في رصيده سبعة أهداف، ليحتل المركز الثالث في لائحة الهدافين خلف الثنائي تامي أبراهام مهاجم تشيلسي وسيرجيو أجويو مهاجم مانشستر سيتي.

Advertisements

وتفوق أوباميانج هذا الشهر على كل من ترينت ألكسندر آرنولد، كيفين دي بروين، رياض محرز، جون ماكجين، ريكاردو بيريرا، سون هيونج مين وكالوم ويلسون.

وبات أوباميانج خامس لاعب من آرسنال يفوز بجائزة لاعب الشهر في بريميرليج أكثر من مرة، بعد كل من: دينيس بيركامب (4 مرات)، تييري هنري (4 مرات)، روبين فان بيرسي (3 مرات) وسيسك فابريجاس (مرتان).

يُذكر أن صاحب الـ30 عامًا يسعى للاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي بعدما تُوج هدّافًا للنسخة الماضية لبريميرليج برصيد 22 هدفا، متساويا مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ثنائي ليفربول.