"عرض التكفل بعلاجه في ثلاث دول".. مؤمن زكريا يكشف تفاصيل مكالمة صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مؤمن زكريا نجم الأهلي إنه تلقى مكالمة من محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر لدعمه بعد إعلان إصابته وغيابه عن الملاعب.

ويعاني مؤمن زكريا من إصابة أدت لسفره إلى ألمانيا لإجراء الفحوصات والخضوع لبرنامج علاجي تمهيدًا لعودته للملاعب.

وكشف زكريا خلال مداخلة هاتفية بقناة "إم بي سي مصر" أن صلاح حرص على الاتصال به مباشرة دون الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعرض عليه التكفل بعلاجه.

Advertisements

وأكمل مؤمن "محمد صلاح حبيبي وقالي عايز أى حاجة قولي، لو محتاج سفر تتعرض على دكتور في إنجلترا أو ألمانيا أو أمريكا عرفني".

ولم يقيد النادي الأهلي مؤمن زكريا في قائمة الفريق ببداية الموسم، بعد عودته من الإعارة من نادي أحد السعودي.

ودعا الأهلي مؤمن للاحتفالية بتسلمه درع الدوري الممتاز التى أقيمت أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة.