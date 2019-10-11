يورجن كلوب أفضل مدرب بالدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر

فاز يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج، عن شهر سبتمبر الماضي، لتكون المرة الثانية على التوالي، بعد الفوز

بالجائزة عن شهر أغسطس.

نجح كلوب مع ليفربول في الفوز في جميع مباريات الفريق خلال شهر سبتمبر،

بعد الفوز على نيوكاسل بنتيجة 3-1، وتشيلسي بهدفين لهدف، وأمام شيفيلد يونايتد بهدف دون رد.

تفوق كلوب على كلا من، إيدي هاو مدرب بورنموث، برندان رودجيرز مدرب ليستر سيتي، وفرانك لامبارد مدرب تشيلسي.