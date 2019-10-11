فايلر يطلب تقارير مفصلة عن منافسي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الأهلي في دور

المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي

وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية والرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.