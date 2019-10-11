بفرمان من فايلر .. الأهلي راحة 24 ساعة

يحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر خلال فترة توقف الدوري الممتاز.
كان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدًا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمةمنافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز.
يذكر أن الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب وذلك بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان أخيرًا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.
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