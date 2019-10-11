أوباميانج أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر

توج الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر. سجل أوباميانج 5 أهداف خلال 4 مباريات للجانرز خلال شهر سبتمبر. وتفوق المهاجم الجابوني، على كل من ترينت ألكسندر أرنولد ( ليفربول ) وكيفن دي بروين ورياض محرز (مانشستر سيتي) وجون مكجين (أستون فيلا) وريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وسون هيونج مين (توتنام) وكالوم ويلسون (بورنموث).

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