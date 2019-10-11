برنامج تأهيلي خاص لثلاثي الأهلي المصاب

وضع توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا تأهيليا أخيرا خاصا لثلاثي الفريق المصاب عمرو السولية ومحمود متولي ومروان محسن من أجل البدء في تنفيذه بشكل تدريجي بعد الانتهاء من المرحلة التأهيلية التي ينفذها الثلاثي في الوقت الحالي تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل

بالجهاز الفني.

ويسعي بينكيل لتجهيز الثلاثي وذلك بناء علي التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاجه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.

يذكر أن مروان محسن مهاجم الفريق أجري جراحة في وجهه خلال الفترة الماضية بعد إصابته في مباراة سموحة الافتتاحية بمشوار مسابقة الدوري في الوقت الذي يعاني فيه محمود متولي مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي كما يعاني عمرو السولية من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل تلك التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري قبل توقفه.