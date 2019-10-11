غدًا.. أهلي 2003 يستضيف الإنتاج الحربي في بطولة الجمهورية

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ غدًا السبت مع ضيفه الإنتاج الحربي، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية.
يسعي فريق ٢٠٠٣ بالأهلي للحفاظ على عروضه الجيدة التي يقدمها منذبداية الموسم، والفوز في مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي بعد فوزه في مبارياته الأربع السابقة.
يمتلك الأهلي ١٠ نقاط، بعدما فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وفاز على الاتحادالسكندري ٣ – ١، وأخيرًا على الجونة ٢ – صفر، مسجلًا ٧ أهداف مقابل هدف واحد في مرماه.
يضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيب الفريق وأحمد ممدوح أخصائي التدليك.
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