براعم المقاولون يسحق مصر الجديدة برباعية نظيفة في دوري منطقة القاهرة

فاز براعم المقاولون مواليد 2008 فى أولى مبارياته على مصر الجديدة وتقام مباريات هذه المرحلة السنية على ملاعب النادى الأهلى بمدينة نصر. أحرز أهداف المقاولون كل من مازن محمود، عيسي ايمن، بودي (عبدالرحمن هيثم) ، عمر أنور. يقود جهاز فنى للمقاولون حسن السيد مدير فنى وأحمد السكرى مدرب وبلال ثابت مدرب حراس مرمى ومحمد سمير إدارى وجهاز طبى دكتور سعد شعبان تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة، ومشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا. ايمن، بودي (عبدالرحمن هيثم) ، عمر أنور. يقود جهاز فنى للمقاولون حسن السيد مدير فنى وأحمد السكرى مدرب وبلال ثابت مدرب حراس مرمى ومحمد سمير إدارى وجهاز طبى دكتور سعد شعبان تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة، ومشرفى البراعم دكتور محمد زمزم وحمدى سكلا.

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