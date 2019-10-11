اليوم.. انطلاق مهرجان سوبر البراعم بمشاركة الأهلي

تبدأ اليوم الجمعة منافسات مهرجان السوبر لقطاعات البراعم بأندية محافظة القاهرة، والتي تقام تحت إشراف منطقة القاهرة لكرة القدم.

الأهلي يشارك في مهرجان السوبر بفرق قطاع البراعم كافة، وهي فرق مواليد ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨

و ٢٠٠٩ و ٢٠١٠، علمًا بأن المباريات تقام من دون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد، عدا بطولة مواليد ٢٠٠٦ التي يتوج الفريق الأكثر حصدًا للنقاط بلقبها.

قررت منطقة القاهرة لكرة القدم إقامة مباريات مواليد ٢٠٠٨ على ملاعب النادي الأهلي بمدينة نصر، بينما يستضيف نادي إيروسبوت، مباريات مواليد ٢٠١٠، ويستضيف نادي المقاولون مباريات مواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩، فيما تنظم بطولة ٢٠٠٦ بنظام دوري من دورين وتقام المباريات على ملاعب الفريقين المتنافسين ذهابًا وإيابًا.