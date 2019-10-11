المقاولون يكتسح الغابة بتسعة أهداف في دوري منطقة القاهرة 2006

اكتسح فريق المقاولون مواليد 2006 فريق الغابة تسعة صفر فى أولى مباريات دورى منطقة القاهرة وأقيمت المباراة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر. أحرز أهداف المقاولون كل من محمد عبدالناصر أربعة أهداف ومحمود الخطيب هدفين وأنس تامر هدف ومروان محمود هدف وأحمد منسى هدف. أهداف ومحمود الخطيب هدفين وأنس تامر هدف ومروان محمود هدف وأحمد منسى هدف. يقود جهاز فنى للمقاولون محمد عز مدير فنى ومحمد محسن هاشم مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى ولؤى عصام إدارى وتامر عادل علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة. هاشم مدرب وحمادة بيومى مدرب حراس مرمى ولؤى عصام إدارى وتامر عادل علاج طبيعى تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الإدارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة.

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