غدًا.. أهلي 2001 يواجه وادي دجلة في بطولة الجمهورية

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠١ ضيفا على فريق وادي دجلة غدا الجمعة، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية.

يخوض الأهلي اللقاء وهو يسعى لتصحيح أوضاعه بعدما خسر في الجولة السابقة أمام المصري بهدفين لهدف، وهي الهزيمة التي جاءت عقب الفوز الكبير على إف سي مصر بخماسية

نظيفة.

ويمتلك الأهلي ١٥ نقطة في رصيده جمعهم من الفوز في ٥ مباريات والهزيمة في ٣ مباريات، حيث فاز على سموحة ١ – صفر، ثم خسر أمام الزمالك صفر – ١، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٤ – صفر، وعلى

الإنتاج الحربي ١ – صفر، وخسر أمام طنطا ١ – ٢، وفاز على أف سي مصر ٥ – صفر، وخسر أمام المصري ١ – ٢، مسجلًا ١٦ هدفا مقابل ٦ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١ بالأهلي كلا من أحمد سراج، مديرا فنيا وأحمد عبدالظاهر مدربا عاما وممدوح عبيد مدربا وتامر دسوقي مدربا لحراس المرمى ومحمد راشد المدير الإداري ومحمد إمام طبيب الفريق، وإبراهيم خاطر أخصائي التدليك.