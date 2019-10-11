رياضة | برنامج تأهيلي لثلاثي الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج تأهيلي لثلاثي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعي بينكيل لتجهيز الثلاثي وذلك بناء علي التقارير الطبية التي تسلمها من الجهاز الطبي بشأن تطورات برامج تأهيل اللاعبين والوقت الزمني الذي يحتاجه كل لاعب لإعلان جاهزيته بشكل تام من أجل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي.
يذكر ان مروان محسن مهاجم الفريق اجري جراحة في وجهه خلال الفترة الماضية بعد إصابته في مباراة سموحة الافتتاحية بمشوار مسابقة الدوري في الوقت الذي يعاني فيه محمود متولي مدافع الفريق من الإصابة في العضلة الخلفية تلك التي تعرض لها في مباراة الزمالك في السوبر المحلي كما يعاني عمرو السولية من الإصابة في الرباط الخارجي بالكاحل تلك التي تعرض لها في مباراة أسوان الأخيرة في الدوري قبل توقفه.