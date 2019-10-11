رياضة | راحة ٤٨ ساعة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راحة ٤٨ ساعة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وكان فايلر قد منح اللاعبين راحة سلبية اليوم وغدا السبت على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري في قمة منافسات الجولة الرابعة من مباريات الدوري الممتاز.

يذكر ان الأهلي حقق العلامة الكاملة في أول 3 مباريات في رحلة الدفاع عن اللقب وذلك بالفوز على سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة واسوان مؤخرا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.