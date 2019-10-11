رياضة | فايلر يطلب تقرير شامل عن منافسي الأهلي في مجموعات دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فايلر يطلب تقرير شامل عن منافسي الأهلي في مجموعات دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من جهازه المعاون إعداد تقارير فنية شاملة عن منافسي الاهلي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت قرعة دور المجموعات قد وضعت الأهلي في المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني.

وحرص فايلر على الحديث مع جهازه المعاون عن بعض الأمور الفنية و الرقمية والتكتيكية التي يرغب في تدوينها في التقارير الفنية الخاصة بالفرق التي ستواجه الأهلي في مرحلة دور المجموعات.