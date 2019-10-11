رياضة | عبد الحفيظ يحفز لاعبي الأهلي في المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يحفز لاعبي الأهلي في المنتخب الأوليمبي قبل مواجهة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا بلاعبي الفريق المتواجدين في معسكر المنتخب الأولمبي الذي يستعد لخوض مباراة ودية أمام منتخب جنوب إفريقيا اليوم في إطار استعدادات منتخبنا الأولمبي لخوض بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة التي تنظمها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

ويضم المنتخب الأولمبي بين صفوفه من لاعبي الأهلي الرباعي رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي ومصطفي شوبير.

وحرص مدير الكرة بالأهلي علي تحفيز اللاعبين وتدعيمهم قبل مواجهة جنوب إفريقيا الودية اليوم.