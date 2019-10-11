رياضة | راموس في انتظار رقم قياسي جديد في مباراة إسبانيا والنرويج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس في انتظار رقم قياسي جديد في مباراة إسبانيا والنرويج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكون الفرصة متاحة للمدافع سيرجيو راموس، بالتربع على عرش أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية مع منتخب إسبانيا، ومنح بلاده بطاقة العبور إلى كأس أوروبا 2020، عندما يحل منتخب "لاروخا" ضيفاً على النرويج، غداً السبت، في الجولة 7 من تصفيات المجموعة 6.

سيخوض مدافع ريال مدريد مباراته الرقم 168 مع إسبانيا، متخطيا الحارس إيكر كاسياس، وذلك بعد ان استهل ابن 33 مشواره الدولي كلاعب شاب 2005 ضد الصين.

وبرز اسم راموس ضمن المنتخب الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012، وكأس العالم 2010، إلى جانب زميليه في قلب الدفاع كارلوس بويول، وجيرار بيكيه.

وينوي راموس الذي استلم شارة القائد من كاسياس عام 2016 اللعب سنوات إضافية، وقال بهذا الشأن بعد معادلة رقم كاسياس (167) الشهر الماضي: "الإحصائيات موجودة كي تتحطّم".