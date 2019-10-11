رياضة | أوباميانج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباميانج لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الجابوني أوباميانج نجم فريق آرسنال، بجائزة لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح أوباميانج في التسجسل بجميع المباريات التي خاضها خلال هذا الشهر في البريميرليج، ليدون خمسة أهداف خلال أربع مواجهات.

ويحتل حاليا أوباميانج المركز الثالث في قائمة هدافي البريمير ليج برصيد سبعة أهداف، خلف الثنائي تامي أبراهام مهاجم تشيلسي وسيرجيو أجويو مهاجم مانشستر سيتي.

وتفوق أوباميانج هذا الشهر على كل من ترينت ألكسندر آرنولد، كيفين دي بروين، رياض محرز، جون ماكجين، ريكاردو بيريرا، سون هيونج مين وكالوم ويلسون.