رياضة | صدمة قوية تفسد مخطط الزمالك لضم صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة قوية تفسد مخطط الزمالك لضم صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن إمكانية رحيل صالح جمعة للزمالك في نهاية الموسم الحالي. وقال المصدر، أن عقد صالح جمعة صانع ألعاب القلعة الحمراء، لا ينتهي بنهاية الموسم المقبل كما تردد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الى أن الزمالك، بدأ مفاوضاته للتعاقد مع صالح جمعة في الفترة المقبلة، للرد على تفاوض الأهلي مع كهربا.

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وتابع المصدر، صالح جمعة قام بتمديد عقده مع النادي قبل احترافه في الفيصلي السعودي.

وأكمل، صالح جمعة "لم يتفاضو مع الزمالك، وكل ما أثير في الفترة الأخيرة بخصوص هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وشدد، لن ينتهي عقد صالح مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل بل إنه ساري إلي بعد ذلك.

وكان صالح جمعة رحل في يناير 2018 لصفوف الفيصلي السعودي معارا لمدة موسم ونصف، لكن اللاعب عاد بعد 6 أشهر بعد فسخ عقده بالتراضي، وحصول الأهلي على 450 ألف دولار باقي قيمة الإعارة.