رياضة | مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع بديل لوكاكاو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع بديل لوكاكاو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضعت إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تيمو فيرنر مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لابيزيج الألماني، ضمن اهتماماتها للحصول على خدماته بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية بريطانية، عن رغبة يونايتد في التعاقد مع تيمو، لتدعيم خط الهجوم خلال الفترة الأولى من العام الجديد.

وتابعت التقارير، أت يونايتد ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع اللاعب، حيث سيواجه منافسة شرسة من جانب كل من برشلونة وبايرن ميونح وليفربول، للتوقيع مع اللاعب الشاب.

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وأضافت التقارير أن ليفربول، سعى بكل جدية للتوقيع مع اللاعب في الصيف الماضي، إلا أنه فشل في استقطابة بسبب المتطلبات المادية الكبيرة من ناديه.

ويمتد عقد فيرنر مع لابيزيج الألماني، حتى عام 2023، بعدما وقع على عقود جديدة الصيف الماضي، حيث احتوى على شرط جزائي بقيمة 30 مليون يورو.

ويرغب مانشستر يونايتد بقيادة النرويجي آولي سولشاير المدير الفنب، لتدعيم خط هجومه خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلي إنتر ميلان بالإضافة إلى إصابات مارسيال المتكررة وتذبذب مستوي ماركوس راشفورد، حيث فشل الفريق في تحقيق نتائج طيبة حتى الآن منذ بداية الموسم الجاري.